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Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом купить с доставкой в Москве
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Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом

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Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 1
Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 2
Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 1
  • Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 2
  • Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
45
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
195

Описание товара Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом

Диагональные бокорезы Kraftool длиной 160 мм — компактный, но мощный инструмент для серьёзных задач. Прочные губки из стали CrV легко справляются даже с прутками до 45 мм в диаметре. Благодаря рычажной конструкции разрезать толстый материал проще: механизм значительно снижает усилия, экономит ваши силы и время. Эргономичные зелёные пластиковые рукоятки с чехлами удобно лежат в руке и обеспечивают комфорт даже при длительной работе. Надёжный выбор для тех, кто ценит эффективность и удобство.



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Отзывы о товаре Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
45
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Kraftool длиной 160 мм — компактный, но мощный инструмент для серьёзных задач. Прочные губки из стали CrV легко справляются даже с прутками до 45 мм в диаметре. Благодаря рычажной конструкции разрезать толстый материал проще: механизм значительно снижает усилия, экономит ваши силы и время. Эргономичные зелёные пластиковые рукоятки с чехлами удобно лежат в руке и обеспечивают комфорт даже при длительной работе. Надёжный выбор для тех, кто ценит эффективность и удобство.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы электрика Kraftool ELECTRIC 23356, 160 мм, 4 в 1, с чехлом - данный товар вы можете купить по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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