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Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм

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Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 1
Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 2
Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 3
Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 1
  • Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 2
  • Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 3
  • Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм
2 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
3.8
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х25
Вес, г.
250

Описание товара Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм

Бокорезы KRAFTOOL 180 мм 22011-5-18_z01 изготовлены в соответствии с жесткими требованиями промышленных стандартов. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество рабочих циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Эргономичные рукоятки из маслобензостойкого пластика.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
3.8
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы KRAFTOOL 180 мм 22011-5-18_z01 изготовлены в соответствии с жесткими требованиями промышленных стандартов. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество рабочих циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Эргономичные рукоятки из маслобензостойкого пластика.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - стоимость товара 2020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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