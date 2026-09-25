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Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм

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Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм - фото 1
Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм - фото 1
  • Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм
2 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х20х14
Вес, кг.
5.19

Описание товара Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм

Диагональные бокорезы Stayer с длинной рукояткой 900 мм легко справятся с прутками до 21 мм в диаметре. Мощная конструкция с рычажным механизмом позволяет резать даже твёрдые материалы без лишних усилий. Рукоятки-чехлы выполнены из двухкомпонентного материала, не скользят и обеспечивают уверенный хват. Красные ручки удобны для поиска инструмента среди других. Губки изготовлены из прочной стали CrV — инструмент долговечен и готов к интенсивной работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Stayer с длинной рукояткой 900 мм легко справятся с прутками до 21 мм в диаметре. Мощная конструкция с рычажным механизмом позволяет резать даже твёрдые материалы без лишних усилий. Рукоятки-чехлы выполнены из двухкомпонентного материала, не скользят и обеспечивают уверенный хват. Красные ручки удобны для поиска инструмента среди других. Губки изготовлены из прочной стали CrV — инструмент долговечен и готов к интенсивной работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез Stayer Hercules 2330-090, 900 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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