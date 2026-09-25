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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 купить с доставкой в Москве
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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1

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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 - фото 1
Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 - фото 1
  • Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
168
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х26
Вес, г.
220

Описание товара Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1

Кусачки и бокорезы Kraftool — это мощный инструмент для серьёзных задач. Рычажная конструкция обеспечивает удобство и минимальные усилия при работе даже с толстыми материалами. Диагональные боковые губки из прочной стали CrV уверенно справляются с резкой, а максимальный диаметр прутка в 168 мм говорит о внушительных возможностях инструмента. Двухкомпонентные зелёные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и помогают работать с комфортом и контролем, без усталости. Выберите Kraftool — для тех, кто ценит силу и удобство в одном инструменте.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
168
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Kraftool — это мощный инструмент для серьёзных задач. Рычажная конструкция обеспечивает удобство и минимальные усилия при работе даже с толстыми материалами. Диагональные боковые губки из прочной стали CrV уверенно справляются с резкой, а максимальный диаметр прутка в 168 мм говорит о внушительных возможностях инструмента. Двухкомпонентные зелёные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и помогают работать с комфортом и контролем, без усталости. Выберите Kraftool — для тех, кто ценит силу и удобство в одном инструменте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабельные ножницы Kraftool RC-11 22696-2, 2 в 1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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