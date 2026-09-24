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Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V) купить с доставкой в Москве
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Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)

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Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабелерез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695518
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)
2 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Кабелерез
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
9
Назначение
для кабеля
Тип реза
диагональный
Материал губок
хромомолибденовая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
189

Описание товара Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)

Профессиональный электромонтажный инструмент KRAFTOOL изготовлен из высококачественной стали и предназначен для работ под напряжением до 1000 В, использовать для перекусывания гибких проводников, изготовленных только из цветных металлов



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Отзывы о товаре Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Кабелерез
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
9
Назначение
для кабеля
Тип реза
диагональный
Материал губок
хромомолибденовая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный электромонтажный инструмент KRAFTOOL изготовлен из высококачественной стали и предназначен для работ под напряжением до 1000 В, использовать для перекусывания гибких проводников, изготовленных только из цветных металлов


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез KRAFTOOL KS-16V (23333-16V) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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