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Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм

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Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм - фото 1
Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм - фото 1
  • Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.61

Описание товара Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм

Мощные диагональные бокорезы ЗУБР длиной 450 мм готовы справиться даже с серьёзными задачами. Благодаря рычажному механизму и прочным губкам из CrV-стали инструмент уверенно перекусывает прутки диаметром до 21 мм — отличный выбор для работы с толстыми металлическими деталями. Двухкомпонентные жёлтые рукоятки удобны в руке и не скользят даже при длительной работе. Надёжность и функциональность ЗУБР оценят как профессионалы, так и домашние мастера.



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Отзывы о товаре Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные диагональные бокорезы ЗУБР длиной 450 мм готовы справиться даже с серьёзными задачами. Благодаря рычажному механизму и прочным губкам из CrV-стали инструмент уверенно перекусывает прутки диаметром до 21 мм — отличный выбор для работы с толстыми металлическими деталями. Двухкомпонентные жёлтые рукоятки удобны в руке и не скользят даже при длительной работе. Надёжность и функциональность ЗУБР оценят как профессионалы, так и домашние мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез ЗУБР 23313-045, 450 мм - купить по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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