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Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм купить с доставкой в Москве
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Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм

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Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х21х19
Вес, кг.
4.04

Описание товара Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм

Диагональные бокорезы Stayer — это мощный инструмент для работы с прутками до 20 мм. Благодаря впечатляющей длине 750 мм и рычажной конструкции, они легко справляются с серьезными задачами, требующими приложить усилие. Надежные губки изготовлены из прочной стали CrV, что гарантирует долговечность. Яркие жёлтые пластиковые рукоятки не только удобно лежат в руке, но и сразу бросаются в глаза на рабочем месте. Этот инструмент отлично подходит для тех, кому важны эффективность и надежность при резке толстого металла.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Stayer — это мощный инструмент для работы с прутками до 20 мм. Благодаря впечатляющей длине 750 мм и рычажной конструкции, они легко справляются с серьезными задачами, требующими приложить усилие. Надежные губки изготовлены из прочной стали CrV, что гарантирует долговечность. Яркие жёлтые пластиковые рукоятки не только удобно лежат в руке, но и сразу бросаются в глаза на рабочем месте. Этот инструмент отлично подходит для тех, кому важны эффективность и надежность при резке толстого металла.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез Stayer Hercules 2330-075, 750 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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