Кусачки торцевые Зубр Мастер 22231-20
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Характеристики
Тип товара
Кусачки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 346945
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Загружаем...
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Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусачки
Тип бокореза
торцевые
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х9х4
Вес, г.
360
Описание товара Кусачки торцевые Зубр Мастер 22231-20
Торцевые кусачки 200мм ЗУБР МАСТЕР 22231-20 предназначены для монтажа, ремонтных и слесарных работ. Хром-ванадиевая сталь в совокупности с оксидированным покрытием обеспечивают защиту от коррозии и продлевают срок службы инструмента. Рукоятки имеют поливинилхлоридовое покрытие. Длина кусачек - 200 мм.
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Бренд
Тип товара
Кусачки
Тип бокореза
торцевые
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Торцевые кусачки 200мм ЗУБР МАСТЕР 22231-20 предназначены для монтажа, ремонтных и слесарных работ. Хром-ванадиевая сталь в совокупности с оксидированным покрытием обеспечивают защиту от коррозии и продлевают срок службы инструмента. Рукоятки имеют поливинилхлоридовое покрытие. Длина кусачек - 200 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кусачки торцевые Зубр Мастер 22231-20 - стоимость товара 440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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