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Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) купить с доставкой в Москве
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Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)

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Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 1
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 2
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 3
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 4
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 5
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 6
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 7
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 8
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 1
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 2
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 3
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 4
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 5
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 6
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 7
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 8
  • Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
320

Описание товара Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)

Никелированные бокорезы Matrix NICKEL 17524 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проводов и проволоки. Пригодятся частным мастерам и профессионалам для проведения монтажных, строительных и слесарных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами до 53 HRC и легко справляются с твердыми материалами.
  • Устойчивость к износу и коррозии — на рабочие поверхности нанесено защитное никелевое покрытие.
  • Безопасность — на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Комфортная эксплуатация — двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный захват, даже если мастер испачкает руки в масле.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание

Никелированные бокорезы Matrix NICKEL 17524 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проводов и проволоки. Пригодятся частным мастерам и профессионалам для проведения монтажных, строительных и слесарных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами до 53 HRC и легко справляются с твердыми материалами.
  • Устойчивость к износу и коррозии — на рабочие поверхности нанесено защитное никелевое покрытие.
  • Безопасность — на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Комфортная эксплуатация — двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный захват, даже если мастер испачкает руки в масле.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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