Бокорезы Black Nickel, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17576)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 648991
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х3
Вес, г.
310
Описание товара Бокорезы Black Nickel, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17576)
Бокорезы Matrix Black Nickel 17576 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для разрезания проводов, кабелей, проволоки и перекусывания гвоздей. Пригодятся как начинающим мастерам, так и профессионалам при проведении монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Эффективность без лишних затрат — удлиненное шарнирное соединение позволяет выполнять работы с минимальными усилиями.
- Прочность и высокий ресурс — губки выполнены из качественной углеродистой стали 45 твердостью 53 HRC.
- Защита от коррозии и износоустойчивость — на рабочие части нанесено черное никелевое покрытие.
- Безопасная эксплуатация — благодаря упорам на рукоятках пальцы не соскальзывают к режущим элементам.
- Комфортная работа — двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват.
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Бокорезы Matrix Black Nickel 17576 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для разрезания проводов, кабелей, проволоки и перекусывания гвоздей. Пригодятся как начинающим мастерам, так и профессионалам при проведении монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Эффективность без лишних затрат — удлиненное шарнирное соединение позволяет выполнять работы с минимальными усилиями.
- Прочность и высокий ресурс — губки выполнены из качественной углеродистой стали 45 твердостью 53 HRC.
- Защита от коррозии и износоустойчивость — на рабочие части нанесено черное никелевое покрытие.
- Безопасная эксплуатация — благодаря упорам на рукоятках пальцы не соскальзывают к режущим элементам.
- Комфортная работа — двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Black Nickel, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17576) – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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