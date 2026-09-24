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Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) купить с доставкой в Москве
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Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574)

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Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 1
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 2
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 3
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 4
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 5
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 6
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 7
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 8
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 9
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 10
Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 1
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 2
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 3
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 4
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 5
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 6
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 7
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 8
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 9
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 10
  • Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648990
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
273

Описание товара Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574)

Бокорезы Matrix Black Nickel 17574 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для разрезания проводов, кабелей, проволоки и перекусывания гвоздей. Пригодятся как начинающим мастерам, так и профессионалам при проведении монтажных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Эффективность без лишних затрат — удлиненное шарнирное соединение позволяет выполнять работы с минимальными усилиями.
  • Прочность и высокий ресурс — губки выполнены из качественной углеродистой стали 45 твердостью 53 HRC.
  • Защита от коррозии и износоустойчивость — на рабочие части нанесено черное никелевое покрытие.
  • Безопасная эксплуатация — благодаря упорам на рукоятках пальцы не соскальзывают к режущим элементам.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват.



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Отзывы о товаре Бокорезы Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17574)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Бокорезы Matrix Black Nickel 17574 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для разрезания проводов, кабелей, проволоки и перекусывания гвоздей. Пригодятся как начинающим мастерам, так и профессионалам при проведении монтажных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Эффективность без лишних затрат — удлиненное шарнирное соединение позволяет выполнять работы с минимальными усилиями.
  • Прочность и высокий ресурс — губки выполнены из качественной углеродистой стали 45 твердостью 53 HRC.
  • Защита от коррозии и износоустойчивость — на рабочие части нанесено черное никелевое покрытие.
  • Безопасная эксплуатация — благодаря упорам на рукоятках пальцы не соскальзывают к режущим элементам.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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