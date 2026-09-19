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Бокорезы изолированные КВТ 57902 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы изолированные КВТ 57902

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Бокорезы изолированные КВТ 57902
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346966
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
25х7х4
Вес, г.
315

Описание товара Бокорезы изолированные КВТ 57902

Бокорезы изолированные КВТ 57902 - инструмент с удлиненной рабочей частью, которым можно выполнять резку проволоки в узких местах. Лезвия способны перерезать мягкую проволоку диаметром до 4 мм и твердую проволоку диаметром до 2.5 мм. Рукоятки не скользят в руках и обеспечивают защиту от поражения электрическим током.

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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы изолированные КВТ 57902 - инструмент с удлиненной рабочей частью, которым можно выполнять резку проволоки в узких местах. Лезвия способны перерезать мягкую проволоку диаметром до 4 мм и твердую проволоку диаметром до 2.5 мм. Рукоятки не скользят в руках и обеспечивают защиту от поражения электрическим током.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы изолированные КВТ 57902 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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