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Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 купить с доставкой в Москве
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Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121

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Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 1
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 2
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 3
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 4
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 5
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 6
Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 1
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 2
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 3
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 4
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 5
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 6
  • Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539449
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х3
Вес, г.
230

Описание товара Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121

Усиленные кусачки PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 изготовлены с учетом резки плотных и толстых или тонких и мягких материалов. Благодаря использованию трехкомпонентных рукояток существенно увеличена устойчивость инструмента к химикатам и температурным воздействиям.

Отзывы о товаре Кусачки усиленные PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленные кусачки PATRIOT Platinum KPP-160L 350004121 изготовлены с учетом резки плотных и толстых или тонких и мягких материалов. Благодаря использованию трехкомпонентных рукояток существенно увеличена устойчивость инструмента к химикатам и температурным воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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