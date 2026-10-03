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Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) купить с доставкой в Москве
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Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)

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Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 3
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Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 5
Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор плотницкий
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 1
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 2
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 3
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 4
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 5
  • Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топор плотницкий
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
410
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.11

Описание товара Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)

Топор Matrix 21647 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Топор оптимален для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — полотно из стали 45 покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
  • Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
  • Дополнительные возможности — отверстие в топорище позволяет организовать подвесное хранение.
  • Компактность — топор с рукояткой длиной 390 мм легко помещается в переноску или рюкзак.

Отзывы о товаре Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топор плотницкий
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
410
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Matrix 21647 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Топор оптимален для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — полотно из стали 45 покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
  • Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
  • Дополнительные возможности — отверстие в топорище позволяет организовать подвесное хранение.
  • Компактность — топор с рукояткой длиной 390 мм легко помещается в переноску или рюкзак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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