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Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище купить с доставкой в Москве
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Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище

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Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 1
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 2
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 3
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 4
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 5
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 6
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 7
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 8
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 9
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 10
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 11
Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 1
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 2
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 3
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 4
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 5
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 6
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 7
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 8
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 9
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 10
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 11
  • Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744066
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
435
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х3
Вес, кг.
1.39

Описание товара Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище

Топор Сибртех 21646 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглая режущая кромка с углом заточки 20-30 градусов облегчает работу. Топор оптимален для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из стали 45 закалено до твердости 48-57 HRC (на высоту до 25 мм от режущей кромки).
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
  • Готовность к использованию — инструмент поставляется с уже заточенным лезвием.
  • Эффективная работа — рукоятка длиной 415 мм обеспечивает сильный замах, полотно весом 1000 г позволяет быстро разрубать поленья.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, а благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам не выскальзывает из рук.

Отзывы о товаре Топор СИБРТЕХ 21646, 1000 г, фибергласовое топорище




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
435
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Сибртех 21646 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглая режущая кромка с углом заточки 20-30 градусов облегчает работу. Топор оптимален для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из стали 45 закалено до твердости 48-57 HRC (на высоту до 25 мм от режущей кромки).
  • Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
  • Готовность к использованию — инструмент поставляется с уже заточенным лезвием.
  • Эффективная работа — рукоятка длиной 415 мм обеспечивает сильный замах, полотно весом 1000 г позволяет быстро разрубать поленья.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, а благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам не выскальзывает из рук.
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