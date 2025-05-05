Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 550 руб. 2 718 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341107
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
137x191x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х11
Вес, кг.
3.33
Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
137x191x26 см
Страна производитель
Китай
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Достоинства:
Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Достоинства:
Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Достоинства:
Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Достоинства:
Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Достоинства:
Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Достоинства:
Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Достоинства:
Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Достоинства:
Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ