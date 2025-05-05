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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26 купить с доставкой в Москве
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26

18 Отзывы
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 550 руб.  2 718 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341107
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
137x191x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х11
Вес, кг.
3.33

Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26

Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.

Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Рамин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
VIKTOR P.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Valery Z.

Достоинства:


Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
юрий ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
игорь

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Владислава М.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Дарьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Миронова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ/флок
Насос в комплекте
нет
Особенности
максимальная нагрузка - 273 кг
Размер
137x191x26 см
Страна производитель
Китай
Описание
Матрас имеет однокамерную конструкцию с продольными перегородками и изготовлен из сверхпрочного, двухслойного ламинированного ПВХ. Эта модель - хит продаж в любые времена т.к., является экономичной и доступной! Здесь подойдёт девиз: Простота залог успеха!.. Плюс надувного матраса - это быстрая организация спального места и комфортного отдыха для Вас или ваших желанных гостей. Матрас имеет клапан усовершенствованной конструкции, позволяющий его быстро надувать, и так же быстро сдувать. В сложенном виде его можно с лёгкостью переносить без посторонней помощи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Рамин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
VIKTOR P.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Valery Z.

Достоинства:


Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
юрий ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
игорь

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Владислава М.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Дарьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Миронова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ


Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Full, флок, 64758, 137x191x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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