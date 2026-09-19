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Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
990 руб.
2 458
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341080
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Описание товара Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin
Надувной односпальный матрас INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin сделает ваш отдых комфортным и приятным. Эта модель характеризуется особой прочностью, удобством и долгим сроком службы, которые обеспечивает технология Fiber-Tech. В качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание надувного матраса, поэтому он не провисает и сохраняет форму. Плюшевая поверхность приятна на ощупь, легко чистится, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Стильный и комфортный надувной матрас прекрасно подойдет для использования в помещении и открытом воздухе. Размер: 99*191*25 см (Twin size). Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан 2 в 1 позволяет быстро надувать и сдувать изделие. Максимальная нагрузка: 136 кг. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
Отзывы о товаре Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin
Надувной односпальный матрас INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin сделает ваш отдых комфортным и приятным. Эта модель характеризуется особой прочностью, удобством и долгим сроком службы, которые обеспечивает технология Fiber-Tech. В качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание надувного матраса, поэтому он не провисает и сохраняет форму. Плюшевая поверхность приятна на ощупь, легко чистится, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Стильный и комфортный надувной матрас прекрасно подойдет для использования в помещении и открытом воздухе. Размер: 99*191*25 см (Twin size). Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан 2 в 1 позволяет быстро надувать и сдувать изделие. Максимальная нагрузка: 136 кг. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кровать INTEX DELUXE SINGLE-HIGH AIRBED, Twin