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Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 купить с доставкой в Москве
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Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77

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Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 1
Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 2
Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 3
Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 4
Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка для плавания
  • Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 1
  • Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 2
  • Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 3
  • Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 4
  • Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
920 руб.  960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341096
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка для плавания
Возраст, лет
от 3 лет
Дополнительно
размер: 117х77 см
Материал
винил
Цвет
синий / желтый / зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
717

Описание товара Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77

Надувная игрушка Водный мотоцикл непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! Отличная водная игрушка для детей от 3 лет: удобная широкая поверхность для сидения, ручки, за которые можно держаться. Изделие рассчитано на долгий срок службы, поэтому изготовлено из самых качественных и прочных материалов. Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье ребятишкам. Размер: 117*77 см. Материал: винил. Возраст: от 3 лет.

Отзывы о товаре Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка для плавания
Возраст, лет
от 3 лет
Дополнительно
размер: 117х77 см
Материал
винил
Цвет
синий / желтый / зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Надувная игрушка Водный мотоцикл непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! Отличная водная игрушка для детей от 3 лет: удобная широкая поверхность для сидения, ручки, за которые можно держаться. Изделие рассчитано на долгий срок службы, поэтому изготовлено из самых качественных и прочных материалов. Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье ребятишкам. Размер: 117*77 см. Материал: винил. Возраст: от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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