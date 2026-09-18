Top.Mail.Ru
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 1
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 2
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 3
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 4
Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка для плавания
  • Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 1
  • Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 2
  • Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 3
  • Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 4
  • Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 010 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282363
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка для плавания
Возраст, лет
от 3 лет
Дополнительно
размер: 150х127 см
Материал
ПВХ
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, кг.
1

Описание товара Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524

Надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта надувная Черепаха стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Яркий принт придаёт сходство с настоящим водным обитателем! Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье! Размер: 191*170 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.

Отзывы о товаре Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка для плавания
Возраст, лет
от 3 лет
Дополнительно
размер: 150х127 см
Материал
ПВХ
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта надувная Черепаха стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Яркий принт придаёт сходство с настоящим водным обитателем! Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье! Размер: 191*170 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Надувная игрушка Intex Морская черепаха 57524 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...