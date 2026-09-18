Top.Mail.Ru
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 3
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 5
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 6
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 7
Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
2.06

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ

Гайковерт Makita TW141DZ благодаря своим возможностям станет отличным выбором для монтажных работ любой сложности. Данный инструмент относится к ударному типу и позволяет с легкостью закручивать крепежи большого диаметра, а также откручивать заржавевшие метизы. Гайковерт Makita TW141DZ оснащен мощным двигателем, способным развивать скорость до 2600 об/мин и 3200 уд/мин. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, что позволит вам быстро справляться с любым объемом работы. Модель также отличается надежной конструкцией, что положительно сказывается длительности срока службы. В качестве патрона используется квадрат 1/2, благодаря чему вы сможете устанавливать стандартные головки без каких-либо переходников.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Гайковерт Makita TW141DZ благодаря своим возможностям станет отличным выбором для монтажных работ любой сложности. Данный инструмент относится к ударному типу и позволяет с легкостью закручивать крепежи большого диаметра, а также откручивать заржавевшие метизы. Гайковерт Makita TW141DZ оснащен мощным двигателем, способным развивать скорость до 2600 об/мин и 3200 уд/мин. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, что позволит вам быстро справляться с любым объемом работы. Модель также отличается надежной конструкцией, что положительно сказывается длительности срока службы. В качестве патрона используется квадрат 1/2, благодаря чему вы сможете устанавливать стандартные головки без каких-либо переходников.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...