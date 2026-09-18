Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ
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Характеристики
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ
Гайковерт Makita TW141DZ благодаря своим возможностям станет отличным выбором для монтажных работ любой сложности. Данный инструмент относится к ударному типу и позволяет с легкостью закручивать крепежи большого диаметра, а также откручивать заржавевшие метизы. Гайковерт Makita TW141DZ оснащен мощным двигателем, способным развивать скорость до 2600 об/мин и 3200 уд/мин. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, что позволит вам быстро справляться с любым объемом работы. Модель также отличается надежной конструкцией, что положительно сказывается длительности срока службы. В качестве патрона используется квадрат 1/2, благодаря чему вы сможете устанавливать стандартные головки без каких-либо переходников.
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