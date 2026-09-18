Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Total HD-006 экокожа хром черное

Кресло рассчитано на нагрузку до 180 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 14 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.

Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего

Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки.

Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.