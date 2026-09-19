Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
песочный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
21.9
Описание товара Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный
Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Дизайнеры позаботились обо всем – от фактуры и цветового оформления обивки до исключительно эргономичной формы сиденья и спинки. Отдельно стоит отметить наличие двух подушек – для шеи и поясницы. Надежность кресла не отстает от вышеназванных свойств: в наличии металлическая крестовина. Модель имеет ограничение по массе тела пользователя 150 кг. Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT оснащено регулируемыми в 4 направлениях подлокотниками. Механизм качания – топ-ган. Помимо высоты сиденья, можно изменять наклон спинки.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
песочный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Дизайнеры позаботились обо всем – от фактуры и цветового оформления обивки до исключительно эргономичной формы сиденья и спинки. Отдельно стоит отметить наличие двух подушек – для шеи и поясницы. Надежность кресла не отстает от вышеназванных свойств: в наличии металлическая крестовина. Модель имеет ограничение по массе тела пользователя 150 кг. Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT оснащено регулируемыми в 4 направлениях подлокотниками. Механизм качания – топ-ган. Помимо высоты сиденья, можно изменять наклон спинки.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
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