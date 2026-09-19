Top.Mail.Ru
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 1
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 2
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 3
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 4
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 5
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 6
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 7
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 8
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 9
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 1
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 2
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 3
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 4
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 5
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 6
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 7
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 8
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 9
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
песочный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
21.9

Описание товара Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный

Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Дизайнеры позаботились обо всем – от фактуры и цветового оформления обивки до исключительно эргономичной формы сиденья и спинки. Отдельно стоит отметить наличие двух подушек – для шеи и поясницы. Надежность кресла не отстает от вышеназванных свойств: в наличии металлическая крестовина. Модель имеет ограничение по массе тела пользователя 150 кг. Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT оснащено регулируемыми в 4 направлениях подлокотниками. Механизм качания – топ-ган. Помимо высоты сиденья, можно изменять наклон спинки.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
песочный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Дизайнеры позаботились обо всем – от фактуры и цветового оформления обивки до исключительно эргономичной формы сиденья и спинки. Отдельно стоит отметить наличие двух подушек – для шеи и поясницы. Надежность кресла не отстает от вышеназванных свойств: в наличии металлическая крестовина. Модель имеет ограничение по массе тела пользователя 150 кг. Кресло игровое Zombie VIKING KNIGHT оснащено регулируемыми в 4 направлениях подлокотниками. Механизм качания – топ-ган. Помимо высоты сиденья, можно изменять наклон спинки.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-21 песочный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...