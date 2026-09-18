Планка повышающая Veber 016 Weaver
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Характеристики
Тип товара
Планка
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планка
Посадочный размер, мм
8
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
2.6
Описание товара Планка повышающая Veber 016 Weaver
Планка повышающая Veber 016 Weaver предназначена для подъема базы Weaver над базовой оружейной планкой с целью установки оптического прицела с большим диаметром объектива, коллиматорного прицела или фонаря. Длина планки 85 мм, высота подъема (от Weaver до Weaver) - 13 мм. Планка изготовлена из алюминия, винты из стали. Винты с насечками и отверстиями для рычага.
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Бренд
Тип товара
Планка
Посадочный размер, мм
8
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Планка повышающая Veber 016 Weaver предназначена для подъема базы Weaver над базовой оружейной планкой с целью установки оптического прицела с большим диаметром объектива, коллиматорного прицела или фонаря. Длина планки 85 мм, высота подъема (от Weaver до Weaver) - 13 мм. Планка изготовлена из алюминия, винты из стали. Винты с насечками и отверстиями для рычага.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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