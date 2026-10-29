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Пылесос Kelli KL-8014 Green купить с доставкой в Москве
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Пылесос Kelli KL-8014 Green

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Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 1
Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 2
Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 3
Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 4
Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 1
  • Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 2
  • Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 3
  • Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 4
  • Пылесос Kelli KL-8014 Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 331028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Kelli KL-8014 Green
4 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
54х35х29
Вес, кг.
4.3

Описание товара Пылесос Kelli KL-8014 Green

Пылесос KELLI KL-8014 предназначен для сухой уборки. Он имеет хорошую мощность всасывания (350 Вт) и собирает мусор в мешок. Пятиступенчатая система фильтрации позволяет задержать максимальное количество пыли и предупреждает ее обратный заброс в помещение. Легкий и маневренный, KELLI KL-8014 станет надежным помощником в уборке. С его помощью легко пропылесосить ковры и полы: чтобы переключить щетку из одного режима в другой, не придется наклоняться – это можно сделать ногой, так же, как и запустить или остановить прибор. Парковка возможна в вертикальном положении, для маленькой щетки есть специальный паз, где она хранится. Шнур сматывается автоматически.

Отзывы о товаре Пылесос Kelli KL-8014 Green




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Пылесосы
Описание
Пылесос KELLI KL-8014 предназначен для сухой уборки. Он имеет хорошую мощность всасывания (350 Вт) и собирает мусор в мешок. Пятиступенчатая система фильтрации позволяет задержать максимальное количество пыли и предупреждает ее обратный заброс в помещение. Легкий и маневренный, KELLI KL-8014 станет надежным помощником в уборке. С его помощью легко пропылесосить ковры и полы: чтобы переключить щетку из одного режима в другой, не придется наклоняться – это можно сделать ногой, так же, как и запустить или остановить прибор. Парковка возможна в вертикальном положении, для маленькой щетки есть специальный паз, где она хранится. Шнур сматывается автоматически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Kelli KL-8014 Green - стоимость товара 4950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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