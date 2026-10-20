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Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. купить с доставкой в Москве
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Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л.

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Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 1
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 2
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 3
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 4
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 5
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 6
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 7
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 8
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 9
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 10
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 11
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 12
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 13
Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Телескопическая трубка, гибкий шланг, щётка пол/ковёр, щелевая насадка 2 в 1, насадка для мягкой мебели, держатель для аксессуаров, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Цвет
серый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
320
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 1
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 2
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 3
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 4
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 5
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 6
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 7
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 8
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 9
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 10
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 11
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 12
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 13
  • Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 
В наличии
Код товара: 752882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л.
5 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Телескопическая трубка, гибкий шланг, щётка пол/ковёр, щелевая насадка 2 в 1, насадка для мягкой мебели, держатель для аксессуаров, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Цвет
серый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
Сухая уборка; контейнер-пылесборник; моющийся HEPA-фильтр; телескопическая металлическая труба; автоматическое сматывание шнура; вертикальная парковка; регулировка мощности на корпусе; место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
4.25
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л.

Пылесос JVC JH-VC400 обеспечивает эффективную уборку и комфорт в использовании. Он оборудован мощным двигателем и циклонической системой всасывания. Фильтра класса HEPA тщательно задерживает частицы пыли разного размера и аллергены. Для сбора мусора установлен съемный пластиковый контейнер объемом 2.5 литра. В наборе поставляются три насадки: универсальная щетка для пола/ковров, насадка для чистки мебели и щелевая насадка. Сетевой кабель обладает длиной 5 метров и сматывается в автоматическом режиме нажатием кнопки. На корпусе расположены поворотный механизм настройки мощности всасывания и увеличенные кнопки. Колеса и ручка гарантируют удобство в эксплуатации JVC JH-VC400.

Отзывы о товаре Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л.




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Телескопическая трубка, гибкий шланг, щётка пол/ковёр, щелевая насадка 2 в 1, насадка для мягкой мебели, держатель для аксессуаров, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Цвет
серый, серебристый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
Сухая уборка; контейнер-пылесборник; моющийся HEPA-фильтр; телескопическая металлическая труба; автоматическое сматывание шнура; вертикальная парковка; регулировка мощности на корпусе; место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
4.25
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос JVC JH-VC400 обеспечивает эффективную уборку и комфорт в использовании. Он оборудован мощным двигателем и циклонической системой всасывания. Фильтра класса HEPA тщательно задерживает частицы пыли разного размера и аллергены. Для сбора мусора установлен съемный пластиковый контейнер объемом 2.5 литра. В наборе поставляются три насадки: универсальная щетка для пола/ковров, насадка для чистки мебели и щелевая насадка. Сетевой кабель обладает длиной 5 метров и сматывается в автоматическом режиме нажатием кнопки. На корпусе расположены поворотный механизм настройки мощности всасывания и увеличенные кнопки. Колеса и ручка гарантируют удобство в эксплуатации JVC JH-VC400.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2.5 л. - по цене 5610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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