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Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л купить с доставкой в Москве
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Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л

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Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 1
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 2
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 3
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 4
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 5
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 6
Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
серый, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 1
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 2
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 3
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 4
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 5
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 6
  • Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 
В наличии
Код товара: 752878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л
5 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
серый, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура; регулировка мощности на корпусе; фильтр тонкой очистки EPA E10
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
4.77
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л

Пылесос для дома с контейнером BBK BV1901 — мощный, удобный и надёжный помощник для ежедневной уборки. Пылесос для дома мощный сочетает высокую силу всасывания 400 Вт с потребляемой мощностью 2200 Вт, обеспечивая глубокую очистку ковров, мебели и полов от пыли, крошек и шерсти домашних животных. Пылесос циклонный с контейнером оснащён пылесборником объёмом 3 литра, что позволяет убирать большие помещения без частой очистки. Контейнер удобно извлекается и легко моется, а компактная конструкция делает хранение устройства простым и практичным. Многоступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром тонкой очистки и технологией «Мультициклон» эффективно задерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух после уборки, что делает пылесос для дома обычный отличным выбором для семей с детьми и аллергиков. В комплект пылесоса для ковров входят 2 насадки, необходимые для уборки: универсальная щётка «ковёр/пол» и щелевая насадка 2 в 1 с коротким ворсом. С помощью них пылесос для мебели легко очищает углы и труднодоступные зоны. Пылесос проводной оснащён телескопической стальной трубкой, системой автоматического сматывания шнура длиной 4,77 м и защитой от перегрева. Всё это делает уборку безопасной, комфортной и менее утомительной. Сочетая мощность, эргономичный дизайн и технологичность, пылесос для дома с контейнером BBK BV1901станет вашим незаменимым помощником, поддерживая чистоту и порядок без лишних усилий!

Отзывы о товаре Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
серый, синий
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура; регулировка мощности на корпусе; фильтр тонкой очистки EPA E10
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
4.77
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос для дома с контейнером BBK BV1901 — мощный, удобный и надёжный помощник для ежедневной уборки. Пылесос для дома мощный сочетает высокую силу всасывания 400 Вт с потребляемой мощностью 2200 Вт, обеспечивая глубокую очистку ковров, мебели и полов от пыли, крошек и шерсти домашних животных. Пылесос циклонный с контейнером оснащён пылесборником объёмом 3 литра, что позволяет убирать большие помещения без частой очистки. Контейнер удобно извлекается и легко моется, а компактная конструкция делает хранение устройства простым и практичным. Многоступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром тонкой очистки и технологией «Мультициклон» эффективно задерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух после уборки, что делает пылесос для дома обычный отличным выбором для семей с детьми и аллергиков. В комплект пылесоса для ковров входят 2 насадки, необходимые для уборки: универсальная щётка «ковёр/пол» и щелевая насадка 2 в 1 с коротким ворсом. С помощью них пылесос для мебели легко очищает углы и труднодоступные зоны. Пылесос проводной оснащён телескопической стальной трубкой, системой автоматического сматывания шнура длиной 4,77 м и защитой от перегрева. Всё это делает уборку безопасной, комфортной и менее утомительной. Сочетая мощность, эргономичный дизайн и технологичность, пылесос для дома с контейнером BBK BV1901станет вашим незаменимым помощником, поддерживая чистоту и порядок без лишних усилий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л - стоимость товара 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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