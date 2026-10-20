Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л
Пылесос для дома с контейнером BBK BV1901 — мощный, удобный и надёжный помощник для ежедневной уборки. Пылесос для дома мощный сочетает высокую силу всасывания 400 Вт с потребляемой мощностью 2200 Вт, обеспечивая глубокую очистку ковров, мебели и полов от пыли, крошек и шерсти домашних животных. Пылесос циклонный с контейнером оснащён пылесборником объёмом 3 литра, что позволяет убирать большие помещения без частой очистки. Контейнер удобно извлекается и легко моется, а компактная конструкция делает хранение устройства простым и практичным. Многоступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром тонкой очистки и технологией «Мультициклон» эффективно задерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух после уборки, что делает пылесос для дома обычный отличным выбором для семей с детьми и аллергиков. В комплект пылесоса для ковров входят 2 насадки, необходимые для уборки: универсальная щётка «ковёр/пол» и щелевая насадка 2 в 1 с коротким ворсом. С помощью них пылесос для мебели легко очищает углы и труднодоступные зоны. Пылесос проводной оснащён телескопической стальной трубкой, системой автоматического сматывания шнура длиной 4,77 м и защитой от перегрева. Всё это делает уборку безопасной, комфортной и менее утомительной. Сочетая мощность, эргономичный дизайн и технологичность, пылесос для дома с контейнером BBK BV1901станет вашим незаменимым помощником, поддерживая чистоту и порядок без лишних усилий!
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитПылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитПылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка су...
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5251V3R/XEV
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитПылесос JVC JH-VC400 серый, 320/1800 Вт, уборка сухая, пылесборн...
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитПылесос MVC148FGW 742337 BLACK GORENJE
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитПылесос LG VC5316NNTS
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитПылесос Hyundai HYV-B4990 2220Вт бирюзовый/черный (в компл.:1меш...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитПылесос ручной Kitfort КТ-557
-
В наличииЦена 6 110 руб.1528 руб. в СплитПылесос Midea VCS43A15
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитМоющий пылесос Kitfort КТ-5162-1 черно-малиновый
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитПылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесбор...
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитМоющий пылесос Kitfort КТ-5162-3 черно-желтый
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос BBK BV1901 синий/серый, 400/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 3 л