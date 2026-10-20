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Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л

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Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 1
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 2
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 3
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 4
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 5
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 6
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 7
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 8
Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
450
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
В наличии
Код товара: 752888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
HEPA-фильтр, регулировка мощности на корпусе, автоматическое сматывание шнура, защита от перегрева, плавный запуск двигателя, выключение ногой, индикация включения, легко очищаемый пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л

Мощный пылесос с силой всасывания 450 Вт и потребляемой мощностью 2200 Вт легко справится с любыми загрязнениями — от мелкой пыли до шерсти и крошек. Циклонный контейнер объёмом 2 л и HEPA?фильтр обеспечивают качественную уборку и чистый выходящий воздух. Телескопическая труба, 5?метровый шнур и набор насадок (для пола и ковров, паркета, мягкой мебели, щелевая) позволяют эффективно очищать разные поверхности и труднодоступные места. Регулировка мощности на корпусе и индикатор включения делают эксплуатацию максимально удобной.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
HEPA-фильтр, регулировка мощности на корпусе, автоматическое сматывание шнура, защита от перегрева, плавный запуск двигателя, выключение ногой, индикация включения, легко очищаемый пылесборник
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный пылесос с силой всасывания 450 Вт и потребляемой мощностью 2200 Вт легко справится с любыми загрязнениями — от мелкой пыли до шерсти и крошек. Циклонный контейнер объёмом 2 л и HEPA?фильтр обеспечивают качественную уборку и чистый выходящий воздух. Телескопическая труба, 5?метровый шнур и набор насадок (для пола и ковров, паркета, мягкой мебели, щелевая) позволяют эффективно очищать разные поверхности и труднодоступные места. Регулировка мощности на корпусе и индикатор включения делают эксплуатацию максимально удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Vitek VT-CV3113 красный/серый, 450/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2 л - этот товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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