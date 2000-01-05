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Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л купить с доставкой в Москве
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Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л

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Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 1
Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 2
Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 3
Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка,щетка с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
86
Мощность всасывания, Вт
330
  • Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 1
  • Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 2
  • Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 3
  • Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 752879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beko
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка,щетка с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
330
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Турция
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л

Мощный и надёжный пылесос для безупречной чистоты в каждом уголке дома! С силой всасывания 21 кПа и потребляемой мощностью 2000 Вт он легко справляется даже со стойкими загрязнениями на любых покрытиях. Телескопическая металлическая труба и 5?метровый шнур обеспечивают радиус действия до 8 м — убирайте большие помещения без переключения розеток. В комплекте — набор насадок для любых задач: универсальная для пола и ковров, для мягкой мебели и щелевая для труднодоступных мест. Многоразовый мешок объёмом 1,5 л рассчитан на длительную работу, а механическая регулировка мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим уборки. Стильный оранжево?чёрный дизайн добавит яркости интерьеру, а продуманная эргономика сделает уборку максимально комфортной.

Отзывы о товаре Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Beko
Тип уборки
сухая
Комплектация
универсальная для пола и ковра,насадка для мягкой мебели,щелевая насадка,щетка с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
330
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Турция
Описание
Мощный и надёжный пылесос для безупречной чистоты в каждом уголке дома! С силой всасывания 21 кПа и потребляемой мощностью 2000 Вт он легко справляется даже со стойкими загрязнениями на любых покрытиях. Телескопическая металлическая труба и 5?метровый шнур обеспечивают радиус действия до 8 м — убирайте большие помещения без переключения розеток. В комплекте — набор насадок для любых задач: универсальная для пола и ковров, для мягкой мебели и щелевая для труднодоступных мест. Многоразовый мешок объёмом 1,5 л рассчитан на длительную работу, а механическая регулировка мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим уборки. Стильный оранжево?чёрный дизайн добавит яркости интерьеру, а продуманная эргономика сделает уборку максимально комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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