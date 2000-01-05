Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л
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Характеристики
Описание товара Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л
Мощный и надёжный пылесос для безупречной чистоты в каждом уголке дома! С силой всасывания 21 кПа и потребляемой мощностью 2000 Вт он легко справляется даже со стойкими загрязнениями на любых покрытиях. Телескопическая металлическая труба и 5?метровый шнур обеспечивают радиус действия до 8 м — убирайте большие помещения без переключения розеток. В комплекте — набор насадок для любых задач: универсальная для пола и ковров, для мягкой мебели и щелевая для труднодоступных мест. Многоразовый мешок объёмом 1,5 л рассчитан на длительную работу, а механическая регулировка мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим уборки. Стильный оранжево?чёрный дизайн добавит яркости интерьеру, а продуманная эргономика сделает уборку максимально комфортной.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Beko BKS 1320 O оранжевый/черный, 330/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник мешок 1.5 л