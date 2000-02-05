Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Мощность всасывания, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
В наличии
Код товара: 752887
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5 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура, фильтр тонкой очистки НЕРА, телескопическая труба
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л
Мощный пылесос для идеальной чистоты: сила всасывания 400 Вт и потребляемая мощность 2000 Вт легко устраняют пыль и загрязнения на любых поверхностях. Контейнер на 2,5 л позволяет долго убирать без очистки, а телескопическая труба и регулировка мощности на рукоятке делают процесс максимально удобным. Стильный чёрно?красный дизайн и вес около 6,5 кг сочетают выразительный внешний вид с хорошей манёвренностью — ваш надёжный помощник в ежедневной уборке.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Щетка для ковра и пола, щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Автоматическое сматывание шнура, фильтр тонкой очистки НЕРА, телескопическая труба
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
400
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Страна производитель
Китай
Мощный пылесос для идеальной чистоты: сила всасывания 400 Вт и потребляемая мощность 2000 Вт легко устраняют пыль и загрязнения на любых поверхностях. Контейнер на 2,5 л позволяет долго убирать без очистки, а телескопическая труба и регулировка мощности на рукоятке делают процесс максимально удобным. Стильный чёрно?красный дизайн и вес около 6,5 кг сочетают выразительный внешний вид с хорошей манёвренностью — ваш надёжный помощник в ежедневной уборке.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л - стоимость товара 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-CV1880 черный/красный, 400/2000 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 2,5 л