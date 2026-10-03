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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s

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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Mi Mix 2S
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO представляют собой высококачественные аксессуары, предназначенные для надежной защиты экрана вашего устройства. Эти продукты изготовлены из прочного защитного стекла с толщиной всего 0,2 мм, что позволяет им эффективно защищать экран, оставаясь при этом практически незаметными и не влияя на чувствительность сенсора. Основной особенностью защитных стекол BoraSCO является их высокая твердость, достигающая 9H по шкале Мооса. Это гарантирует устойчивость к царапинам, трещинам и другим механическим повреждениям, обеспечивая долговечность вашего телефона даже при активном использовании. Простота установки и отличное прилегание к поверхности экрана делают защитные стекла BoraSCO идеальным выбором для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетичность. Они предотвращают образование отпечатков пальцев и сохраняют яркость и четкость изображения, что обеспечивает комфортное использование устройства. С защитными стеклами BoraSCO ваш телефон будет под надежной защитой в любых условиях, что позволит вам сосредоточиться на важных моментах, не беспокоясь о сохранности экрана.

Отзывы о товаре Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Mi Mix 2S
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO представляют собой высококачественные аксессуары, предназначенные для надежной защиты экрана вашего устройства. Эти продукты изготовлены из прочного защитного стекла с толщиной всего 0,2 мм, что позволяет им эффективно защищать экран, оставаясь при этом практически незаметными и не влияя на чувствительность сенсора. Основной особенностью защитных стекол BoraSCO является их высокая твердость, достигающая 9H по шкале Мооса. Это гарантирует устойчивость к царапинам, трещинам и другим механическим повреждениям, обеспечивая долговечность вашего телефона даже при активном использовании. Простота установки и отличное прилегание к поверхности экрана делают защитные стекла BoraSCO идеальным выбором для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетичность. Они предотвращают образование отпечатков пальцев и сохраняют яркость и четкость изображения, что обеспечивает комфортное использование устройства. С защитными стеклами BoraSCO ваш телефон будет под надежной защитой в любых условиях, что позволит вам сосредоточиться на важных моментах, не беспокоясь о сохранности экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Xiaomi Mi Mix 2s - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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