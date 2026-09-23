Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Hybrid Glass для Vivo V23e (BACK)
Представляем защитные стекла и пленки для телефонов от бренда BoraSCO, идеально подходящие для экранов различных моделей. Эти защитные аксессуары имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает полное сохранение чувствительности экрана при высокой степени защиты. Защитное стекло BoraSCO обладает твёрдостью уровня 9, что гарантирует надежную защиту вашего устройства от царапин, трещин и других повреждений. Прочная и износостойкая структура стекла позволяет значительно продлить срок службы экрана вашего телефона, сохраняя его в первозданном виде. Кроме выдающихся защитных свойств, стекла от BoraSCO легко устанавливаются и обеспечивают идеальную прозрачность, что позволяет наслаждаться яркими, насыщенными цветами экрана без потерь качества изображения. Такое стекло станет надежной защитой для вашего устройства в любой ситуации.
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