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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M купить с доставкой в Москве
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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M

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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
2 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, кг.
3.6

Описание товара Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M

Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M - стоимость товара 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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