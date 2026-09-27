Top.Mail.Ru
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M))

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 1
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 2
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 3
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 4
Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
20
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 1
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 2
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 3
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 4
  • Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, кг.
1.63

Описание товара Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M))

Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) - это идеальное решение для подключения вашего устройства к телевизору, монитору или проектору. С его помощью вы сможете наслаждаться кристально четким изображением и качественным звуком в высоком разрешении. Этот кабель обладает интерфейсами HDMI - HDMI, что позволяет передавать аудио и видео сигналы в цифровом формате без потерь качества. Версия HDMI 2.0 обеспечивает поддержку разрешения до 4K Ultra HD с частотой обновления до 60 Гц, что делает его идеальным для просмотра фильмов, игр и стримингового контента. Кабель имеет длину 20 метров, что позволяет удобно располагать ваше устройство от источника сигнала. Это особенно удобно, если вам нужно подключить устройство к телевизору или монитору на некотором расстоянии. Коннекторы кабеля изготовлены из прочного материала, который обеспечивает надежное соединение и защиту от внешних воздействий. Позолоченные контакты обеспечивают отличную передачу сигнала и защиту от коррозии. Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) совместим со всеми устройствами, поддерживающими интерфейс HDMI, такими как телевизоры, мониторы, игровые консоли, компьютеры, ноутбуки и многие другие. Вы сможете наслаждаться качественным контентом на большом экране без каких-либо проблем с подключением. Не теряйте время на поиски подходящего кабеля HDMI - выбирайте Lazso WH-111(20m) и наслаждайтесь качественным изображением и звуком в любое время!



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M))




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) - это идеальное решение для подключения вашего устройства к телевизору, монитору или проектору. С его помощью вы сможете наслаждаться кристально четким изображением и качественным звуком в высоком разрешении. Этот кабель обладает интерфейсами HDMI - HDMI, что позволяет передавать аудио и видео сигналы в цифровом формате без потерь качества. Версия HDMI 2.0 обеспечивает поддержку разрешения до 4K Ultra HD с частотой обновления до 60 Гц, что делает его идеальным для просмотра фильмов, игр и стримингового контента. Кабель имеет длину 20 метров, что позволяет удобно располагать ваше устройство от источника сигнала. Это особенно удобно, если вам нужно подключить устройство к телевизору или монитору на некотором расстоянии. Коннекторы кабеля изготовлены из прочного материала, который обеспечивает надежное соединение и защиту от внешних воздействий. Позолоченные контакты обеспечивают отличную передачу сигнала и защиту от коррозии. Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) совместим со всеми устройствами, поддерживающими интерфейс HDMI, такими как телевизоры, мониторы, игровые консоли, компьютеры, ноутбуки и многие другие. Вы сможете наслаждаться качественным контентом на большом экране без каких-либо проблем с подключением. Не теряйте время на поиски подходящего кабеля HDMI - выбирайте Lazso WH-111(20m) и наслаждайтесь качественным изображением и звуком в любое время!


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...