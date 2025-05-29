Наушники Samsung EO-IC100 black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%1 330 руб. 1 454 руб.
В наличии
Код товара: 326962
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 330 руб. -9%
1 454 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
111
Описание товара Наушники Samsung EO-IC100 black
Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинал, давно пользуюсь именно этой моделью, беру именно такие (модель) из-за хорошего звука. Прошлые отслужили 3+ года, не порвались, не сломались. Рекомендую, магазин норм, доставка быстро, цена отличная за качественные наушники. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники, звук чистый и сбалансированный,в ухе сидят плотно, не выпадают, микрофон и звук с него хороший
Достоинства:
Комментарий:
Первый день пользования, полёт нормальный. Внешний вид радует, особенно шнур в оплётке. В комплекте доп набор амбушюр
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники.веревочный шнур
Достоинства:
Комментарий:
пока работают. звук и гормкость выдают прилично. конкретно, в мои уши,как то не очень (типа,не плотно,типа,не так как надо по глубине...но,если немного придерживать - то "качают" очень даже не плохо...и громко и басы ..(вообщем - не пищалки) покупал жене(ей,вроде как, нормально "заходит",она в них даже бегает. у меня- джи би эль (за 1200р)..в - моих ушах сидят отлично... ну а по звучанию ,на мой взгляд, никто никому не уступает особо...+/- одинаково
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошего качества, провод не путается. Звук пустоват, не громкие.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Наушники подошли к телефону Samsung, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Могу смело рекомендовать! Хорошие наушники, покупаю уже вторые такие (первые брал в августе 2024, до сих пор хороший звук), просто нужны запасные. Сменные амбушюры пригодились, т.к. нужны были меньшего размера.
Достоинства:
Комментарий:
Звук приличный, в ушах очень удобно располагаются.
Достоинства:
Комментарий:
За данную цену - огонь. Не разбираюсь оригинал или нет, но работают хорошо. С айфоном законектились, без блютуза(как обычно бывает с какими то нн проводными наушниками)
Достоинства:
Комментарий:
Работают, звук хороший, но кажутся довольно хлипкими
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. Всё работает! не спутываются, не перегибаются, в ушах плотно сидят, есть запасные силиконовые амбушюры. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. пришли хорошо упакованные. полностью идентичны моим, которые шли в комплекте с телефоном. очень рада, что мне не пришлось перестраиваться на какие-то новые наушники, а использовать привычные мне. со звукопередачей всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличное наушники. цена и качества на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники,плетёная,все дела.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие , достойный звук.
Достоинства:
Удобные. Хороший звук. Не спутываются.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Берите. Хорошее соотношение цены и качества
Достоинства:
Недорогие
Недостатки:
Мелкие амбушюры
Комментарий:
Классные ушки
Наушники Samsung EO-IC100 black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Samsung EO-IC100 black
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинал, давно пользуюсь именно этой моделью, беру именно такие (модель) из-за хорошего звука. Прошлые отслужили 3+ года, не порвались, не сломались. Рекомендую, магазин норм, доставка быстро, цена отличная за качественные наушники. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники, звук чистый и сбалансированный,в ухе сидят плотно, не выпадают, микрофон и звук с него хороший
Достоинства:
Комментарий:
Первый день пользования, полёт нормальный. Внешний вид радует, особенно шнур в оплётке. В комплекте доп набор амбушюр
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники.веревочный шнур
Достоинства:
Комментарий:
пока работают. звук и гормкость выдают прилично. конкретно, в мои уши,как то не очень (типа,не плотно,типа,не так как надо по глубине...но,если немного придерживать - то "качают" очень даже не плохо...и громко и басы ..(вообщем - не пищалки) покупал жене(ей,вроде как, нормально "заходит",она в них даже бегает. у меня- джи би эль (за 1200р)..в - моих ушах сидят отлично... ну а по звучанию ,на мой взгляд, никто никому не уступает особо...+/- одинаково
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошего качества, провод не путается. Звук пустоват, не громкие.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Наушники подошли к телефону Samsung, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Могу смело рекомендовать! Хорошие наушники, покупаю уже вторые такие (первые брал в августе 2024, до сих пор хороший звук), просто нужны запасные. Сменные амбушюры пригодились, т.к. нужны были меньшего размера.
Достоинства:
Комментарий:
Звук приличный, в ушах очень удобно располагаются.
Достоинства:
Комментарий:
За данную цену - огонь. Не разбираюсь оригинал или нет, но работают хорошо. С айфоном законектились, без блютуза(как обычно бывает с какими то нн проводными наушниками)
Достоинства:
Комментарий:
Работают, звук хороший, но кажутся довольно хлипкими
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. Всё работает! не спутываются, не перегибаются, в ушах плотно сидят, есть запасные силиконовые амбушюры. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. пришли хорошо упакованные. полностью идентичны моим, которые шли в комплекте с телефоном. очень рада, что мне не пришлось перестраиваться на какие-то новые наушники, а использовать привычные мне. со звукопередачей всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличное наушники. цена и качества на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники,плетёная,все дела.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие , достойный звук.
Достоинства:
Удобные. Хороший звук. Не спутываются.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Берите. Хорошее соотношение цены и качества
Достоинства:
Недорогие
Недостатки:
Мелкие амбушюры
Комментарий:
Классные ушки