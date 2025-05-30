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Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный

30 Отзывы
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Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 1
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 2
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Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 4
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 5
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 6
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 7
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 8
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Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 1
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 2
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 3
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  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 5
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 6
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 7
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 8
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 9
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 10
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 11
  • Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 180 руб.  2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214921
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, г.
600

Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный

Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный Геймерские наушники. Оптимизированные для профессионального гейминга. Наушники с пассивной системой шумоподавления. Высочайшее качество звучания. Совместима с различными Media-проигрывателями. Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию. Pазъем 3,5 мм (4 pin) для мобильных устройств Переходник: мини-джек 3.5 mm (4 pin) на мини-джек 2x3,5 mm (3 pin).Комфортная посадка. Удлинительный кабель 1 м в комплекте

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, плотные. Хорошо скрывают от внешних звуков. Использую для работы и компьютерных игр. Микрофон хороший. Сам звук тоже качественный.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже вторые наушники. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
хороши, за такую цену очень впечатлили
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену, очень хорошие наушники
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Дамир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают, звук в номе. я не меломан конечно, но меня устраивает. Чувствительность микрофона неплохая, раньше с другой гарнитурой в дискорде выкручивал по максимуму микрофон и всё равно меня было плохо слышно, здесь же по дефолту всё норм, сбросил настройки к старому оборудованию, и всё работает на ура. Доволен )
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает по прошествии нескольких месяцев
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое качество изготовления и хороший звук. Интересный дизайн
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Вали М.

Достоинства:


Комментарий:
неудобно сидят, сложно настроить
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
покупала ребенку 8 лет в подарок .доволен.все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие и качественные наушники
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
дочке понравились, хотя как по мне, слишком свободно сидят на ушах.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
классные наушники, удобно сидят , хороший звук и микрофон
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, но со временем что-то произошло с микрофоном, он просто начал фонить и меня не слышно. Плюсы: позиционка, материалы, провод Минусы: микрофон
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для старшей дочки на основании того, что у меня самого предыдущая версия этой модели. Работа наушников и микрофона отличная.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Юля Л.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены Хорошие наушники
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники для компьютера
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
это уже 3 наушники в семье. всем нравятся
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответственно ценовой категории.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Фларида Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, наушники работают хорошо , соответствуют описанию,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная замена Redragon Scylla, лишь слегка дороже, и материалы амбушюр лучше!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Terror

Достоинства:


Комментарий:
звук неплох, но шумоподавления никакого.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники качественные! Всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
провод коротковат и подушки не плотно прилегают
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
звучание даже очень радует.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, работают пару месяцев без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал не себе, а другу. Вроде бы микрофон неплохой, по крайней мере его слышно без шумов и помех. На счёт звука ничего сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошей товар, всё соответствует
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, ребенок оценил!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену нормально! спасибо пользуюсь)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
наушники понравились. спасибо!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный Геймерские наушники. Оптимизированные для профессионального гейминга. Наушники с пассивной системой шумоподавления. Высочайшее качество звучания. Совместима с различными Media-проигрывателями. Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию. Pазъем 3,5 мм (4 pin) для мобильных устройств Переходник: мини-джек 3.5 mm (4 pin) на мини-джек 2x3,5 mm (3 pin).Комфортная посадка. Удлинительный кабель 1 м в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, плотные. Хорошо скрывают от внешних звуков. Использую для работы и компьютерных игр. Микрофон хороший. Сам звук тоже качественный.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже вторые наушники. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
хороши, за такую цену очень впечатлили
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену, очень хорошие наушники
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Дамир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают, звук в номе. я не меломан конечно, но меня устраивает. Чувствительность микрофона неплохая, раньше с другой гарнитурой в дискорде выкручивал по максимуму микрофон и всё равно меня было плохо слышно, здесь же по дефолту всё норм, сбросил настройки к старому оборудованию, и всё работает на ура. Доволен )
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает по прошествии нескольких месяцев
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое качество изготовления и хороший звук. Интересный дизайн
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Вали М.

Достоинства:


Комментарий:
неудобно сидят, сложно настроить
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
покупала ребенку 8 лет в подарок .доволен.все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие и качественные наушники
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
дочке понравились, хотя как по мне, слишком свободно сидят на ушах.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
классные наушники, удобно сидят , хороший звук и микрофон
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, но со временем что-то произошло с микрофоном, он просто начал фонить и меня не слышно. Плюсы: позиционка, материалы, провод Минусы: микрофон
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для старшей дочки на основании того, что у меня самого предыдущая версия этой модели. Работа наушников и микрофона отличная.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Юля Л.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены Хорошие наушники
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники для компьютера
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
это уже 3 наушники в семье. всем нравятся
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответственно ценовой категории.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Фларида Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, наушники работают хорошо , соответствуют описанию,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная замена Redragon Scylla, лишь слегка дороже, и материалы амбушюр лучше!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Terror

Достоинства:


Комментарий:
звук неплох, но шумоподавления никакого.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники качественные! Всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
провод коротковат и подушки не плотно прилегают
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
звучание даже очень радует.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, работают пару месяцев без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал не себе, а другу. Вроде бы микрофон неплохой, по крайней мере его слышно без шумов и помех. На счёт звука ничего сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошей товар, всё соответствует
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, ребенок оценил!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену нормально! спасибо пользуюсь)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
наушники понравились. спасибо!


Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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