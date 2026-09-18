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Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef

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Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef - фото 1
Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef - фото 1
  • Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326811
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
18.4

Описание товара Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef

Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic chef обходится без традиционного поворотного стола. В керамическое дно её камеры встроен отражатель, который равномерно распределяет энергию во всём внутреннем пространстве, обеспечивая трёхмерный нагрев продуктов. Гладкое прочное покрытие не впитывает жир и легко отмывается после готовки.

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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic chef обходится без традиционного поворотного стола. В керамическое дно её камеры встроен отражатель, который равномерно распределяет энергию во всём внутреннем пространстве, обеспечивая трёхмерный нагрев продуктов. Гладкое прочное покрытие не впитывает жир и легко отмывается после готовки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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