Top.Mail.Ru
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 1
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 2
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 3
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 4
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 5
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 6
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 7
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17.3
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 1
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 2
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 3
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 4
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 5
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 6
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 7
  • Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3&quot; черный полиэстер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 560 руб.  3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324387
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17.3
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, кг.
1.02

Описание товара Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер

Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер

Отзывы о товаре Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
17.3
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8257 для ноутбука 17.3" черный полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...