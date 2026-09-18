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Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02

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Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 1
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 2
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 3
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 4
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 5
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 6
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 7
Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 1
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 2
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 3
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 4
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 5
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 6
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 7
  • Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323304
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый, синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
52
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х53х12
Вес, кг.
2.64

Описание товара Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02

Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 45 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие трех скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Высота просто и удобно регулируется с помощью специального механизма. Лопасти вентилятора диаметром 40 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 52х52 см. Вес вентилятора - 2,2 кг, максимальная высота - 1,25 м.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Вентилятор напольный SONNEN SF-45W-40-02




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый, синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
52
Развернуть
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание

Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 45 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие трех скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Высота просто и удобно регулируется с помощью специального механизма. Лопасти вентилятора диаметром 40 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 52х52 см. Вес вентилятора - 2,2 кг, максимальная высота - 1,25 м.



Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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