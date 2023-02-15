Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб.
В наличии
Код товара: 322016
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, крепление, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.4
Описание товара Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000
Коллекция смесителей Origin Elegance – это современное прочтение классического скандинавского дизайна. Дополнением строгого минимализма и безупречной функциональности этих продуктов стало стильное сочетание белого цвета и хрома. - Уникальная комбинация: скандинавские формы востребованное цветовое решение и материалы высочайшего качества в идеальном исполнении.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, крепление, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
138
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коллекция смесителей Origin Elegance – это современное прочтение классического скандинавского дизайна. Дополнением строгого минимализма и безупречной функциональности этих продуктов стало стильное сочетание белого цвета и хрома. - Уникальная комбинация: скандинавские формы востребованное цветовое решение и материалы высочайшего качества в идеальном исполнении.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Отличная цена. Даже ниже рекомендованной. На двух кранах в итоге сэкономил 2 тыс и на лейке 1,5
Недостатки:
Не выявлены
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000 - по цене 15790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 841000000
Достоинства:
Отличная цена. Даже ниже рекомендованной. На двух кранах в итоге сэкономил 2 тыс и на лейке 1,5
Недостатки:
Не выявлены