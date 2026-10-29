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МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD

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МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 990 руб. 
Начислим 976 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321398
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD
60 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
41.95

Описание товара МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD

МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD, собранное в корпусе классического светло-серого цвета, очень удобно в использовании. Устройство займет достойное место в банковском офисе, в магазине, агентстве недвижимости, а также везде, где требуется возможность печати, сканирования и копирования документов, максимальный формат которых – A3. МФУ будет также полезно многим домашним пользователям. Модель осуществляет черно-белую печать, максимальная скорость которой (для формата A4) составляет 20 страниц в минуту. Максимальная скорость сканирования – 10 страниц в минуту. Преимуществом сканера является наличие одностороннего устройства автоматической подачи. Есть важное преимущество и у печатающего механизма: вы сможете осуществлять автоматическую двустороннюю печать. МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD подключается к мобильным и стационарным компьютерам с помощью USB-интерфейса. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки. Также в комплектацию МФУ входят сетевой кабель питания, диск с программным обеспечением, документация и картридж. Масса МФУ, габариты которого равны 581x587x461 мм, составляет 29 кг.

Отзывы о товаре МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD, собранное в корпусе классического светло-серого цвета, очень удобно в использовании. Устройство займет достойное место в банковском офисе, в магазине, агентстве недвижимости, а также везде, где требуется возможность печати, сканирования и копирования документов, максимальный формат которых – A3. МФУ будет также полезно многим домашним пользователям. Модель осуществляет черно-белую печать, максимальная скорость которой (для формата A4) составляет 20 страниц в минуту. Максимальная скорость сканирования – 10 страниц в минуту. Преимуществом сканера является наличие одностороннего устройства автоматической подачи. Есть важное преимущество и у печатающего механизма: вы сможете осуществлять автоматическую двустороннюю печать. МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD подключается к мобильным и стационарным компьютерам с помощью USB-интерфейса. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки. Также в комплектацию МФУ входят сетевой кабель питания, диск с программным обеспечением, документация и картридж. Масса МФУ, габариты которого равны 581x587x461 мм, составляет 29 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD - данный товар вы можете купить по цене 60990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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