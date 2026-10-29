МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2206N
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 420 руб.
В наличии
Код товара: 327804
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
111 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
37
Описание товара МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2206N
Многофункциональное устройство формата A3 с поддержкой сетевых подключений станет идеальным решением для небольших офисов и рабочих групп с большими нагрузками и ограниченным бюджетом.
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Многофункциональное устройство формата A3 с поддержкой сетевых подключений станет идеальным решением для небольших офисов и рабочих групп с большими нагрузками и ограниченным бюджетом.
МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2206N - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 111420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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