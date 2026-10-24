Top.Mail.Ru
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 1
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 2
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 3
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 4
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 1
  • МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 2
  • МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 3
  • МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 4
  • МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 500 руб. 
Начислим 1448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)
90 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
67х63х52
Вес, кг.
50

Описание товара МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)

Идеальное решение для загруженных офисов малого и среднего размера, где печатается и сканируется большой объем документов. Расширенная персонализация функций на дисплее обеспечит простой доступ к самым часто используемым функциям. Используйте портативное устройство для всех этапов обработки документации благодаря расширенным возможностям подключения к мобильным устройствам.

Отзывы о товаре МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
Идеальное решение для загруженных офисов малого и среднего размера, где печатается и сканируется большой объем документов. Расширенная персонализация функций на дисплее обеспечит простой доступ к самым часто используемым функциям. Используйте портативное устройство для всех этапов обработки документации благодаря расширенным возможностям подключения к мобильным устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить МФУ CANON imageRUNNER 2425 MFP (ЧБ, А3, с крышкой, 25 копий/мин, USB, Ethernet, Wi-Fi, duplex, без тонера) - по цене 90500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...