Чайник электрический Hyundai HYK-S1030
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S1030
Электрический чайник для офиса Hyundai HYK-S1030 — готовьте любимые напитки без лишних хлопот! Корпус выполнен из высококачественных материалов, стойких к температурным перепадам и механическим воздействиям разной интенсивности. Функция защиты от включения без воды предотвращает выход из строя электрического чайника по невнимательности. Нагревательный элемент представляет собой закрытую спираль, которая защищена от накипи и налета, а также позволяет быстро раскаляться и распределять тепло по всему дну устройства равномерно. Простая и интуитивно понятная система управления позволит вам с легкостью пользоваться этим электрочайником. Индикатор уровня воды всегда подскажет о необходимости пополнения. Также имеется индикация включения, что очень удобно. Благодаря высокой мощности вода в электрочайнике будет закипать очень быстро. Большого объема 1.7 л будет достаточно для приготовления любимых напитков для всей семьи или компании друзей.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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