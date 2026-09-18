Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-S1030

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х22
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S1030

Электрический чайник для офиса Hyundai HYK-S1030 — готовьте любимые напитки без лишних хлопот! Корпус выполнен из высококачественных материалов, стойких к температурным перепадам и механическим воздействиям разной интенсивности. Функция защиты от включения без воды предотвращает выход из строя электрического чайника по невнимательности. Нагревательный элемент представляет собой закрытую спираль, которая защищена от накипи и налета, а также позволяет быстро раскаляться и распределять тепло по всему дну устройства равномерно. Простая и интуитивно понятная система управления позволит вам с легкостью пользоваться этим электрочайником. Индикатор уровня воды всегда подскажет о необходимости пополнения. Также имеется индикация включения, что очень удобно. Благодаря высокой мощности вода в электрочайнике будет закипать очень быстро. Большого объема 1.7 л будет достаточно для приготовления любимых напитков для всей семьи или компании друзей.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S1030




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник для офиса Hyundai HYK-S1030 — готовьте любимые напитки без лишних хлопот! Корпус выполнен из высококачественных материалов, стойких к температурным перепадам и механическим воздействиям разной интенсивности. Функция защиты от включения без воды предотвращает выход из строя электрического чайника по невнимательности. Нагревательный элемент представляет собой закрытую спираль, которая защищена от накипи и налета, а также позволяет быстро раскаляться и распределять тепло по всему дну устройства равномерно. Простая и интуитивно понятная система управления позволит вам с легкостью пользоваться этим электрочайником. Индикатор уровня воды всегда подскажет о необходимости пополнения. Также имеется индикация включения, что очень удобно. Благодаря высокой мощности вода в электрочайнике будет закипать очень быстро. Большого объема 1.7 л будет достаточно для приготовления любимых напитков для всей семьи или компании друзей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Hyundai HYK-S1030 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...