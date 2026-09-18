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Характеристики
Тип товара
Выпрямители
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315650
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Описание товара Выпрямитель Starwind SHE5600 черный
С выпрямителем STARWIND SHE5600 обладательницы вьющихся волос могут исполнить свою давнюю мечту – гладкие и ровные пряди. Для максимального удобства и комфорта укладки производитель обеспечил эту модель удлиненными пластинами, позволяющими захватить большую часть волос, а значит, значительно сократить время выравнивания. Крепление сетевого шнура имеет крепление с поворотным механизмом. Разворачиваясь на 360 градусов во время работы, он не будет закручиваться и сковывать ваши движения. Керамическое покрытие рабочих поверхностей полностью исключает перегревание прядей. Со STARWIND SHE5600 вы можете забыть о секущихся кончиках и ломких волосах. Одним из главных преимуществ щипцов является функция ионизации. Отрицательно заряженные частицы не только предотвращают негативное тепловое воздействие на волосяные кутикулы, предотвращая пересушивание, но и не дают им электризоваться. Благодаря ионизации тусклые волосы становятся более гладкими и блестящими. Тщательно продуманная конструкция устройства, а также встроенная защита от перегрева, обеспечивает безопасный и длительный срок эксплуатации выпрямителя.
С выпрямителем STARWIND SHE5600 обладательницы вьющихся волос могут исполнить свою давнюю мечту – гладкие и ровные пряди. Для максимального удобства и комфорта укладки производитель обеспечил эту модель удлиненными пластинами, позволяющими захватить большую часть волос, а значит, значительно сократить время выравнивания. Крепление сетевого шнура имеет крепление с поворотным механизмом. Разворачиваясь на 360 градусов во время работы, он не будет закручиваться и сковывать ваши движения. Керамическое покрытие рабочих поверхностей полностью исключает перегревание прядей. Со STARWIND SHE5600 вы можете забыть о секущихся кончиках и ломких волосах. Одним из главных преимуществ щипцов является функция ионизации. Отрицательно заряженные частицы не только предотвращают негативное тепловое воздействие на волосяные кутикулы, предотвращая пересушивание, но и не дают им электризоваться. Благодаря ионизации тусклые волосы становятся более гладкими и блестящими. Тщательно продуманная конструкция устройства, а также встроенная защита от перегрева, обеспечивает безопасный и длительный срок эксплуатации выпрямителя.
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