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Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый купить с доставкой в Москве
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Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый

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Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 1
Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 2
Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 3
Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 4
Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 5
Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 1
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 2
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 3
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 4
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 5
  • Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582960
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
4
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
210°C
Мощность
70 Вт
Покрытие насадок
титаново-турмалиновое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х7
Вес, г.
492

Описание товара Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый

Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 имеют диаметр 25, 30 и 36 мм, поэтому подходят для создания различных локонов. Модель изготовлена из износостойких материалов, характеризующихся характеризуется долговечностью. Рабочая часть из керамики имеет турмалиновое покрытие, которое предотвращает образование статического электричества. Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 с LED-индикаторами и дисплеем обеспечивают комфортные условия эксплуатации. Устройство имеет четыре температурных режима в диапазоне от 150 до 210 С, что удобно для волос различной структуры. Благодаря термоизоляционному наконечнику исключен риск получения ожога.

Отзывы о товаре Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
4
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
210°C
Мощность
70 Вт
Покрытие насадок
титаново-турмалиновое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 имеют диаметр 25, 30 и 36 мм, поэтому подходят для создания различных локонов. Модель изготовлена из износостойких материалов, характеризующихся характеризуется долговечностью. Рабочая часть из керамики имеет турмалиновое покрытие, которое предотвращает образование статического электричества. Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 с LED-индикаторами и дисплеем обеспечивают комфортные условия эксплуатации. Устройство имеет четыре температурных режима в диапазоне от 150 до 210 С, что удобно для волос различной структуры. Благодаря термоизоляционному наконечнику исключен риск получения ожога.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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