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Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С)

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Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 1
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 2
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 3
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 4
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 5
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 6
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 7
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 8
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 9
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 10
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 1
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 2
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 3
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 4
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 5
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 6
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 7
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 8
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 9
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 10
  • Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554568
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.7
Дополнительные функции
фиксатор для складывания
Индикация
готовности к работе
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
прибор, документация, аксессуары, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°C
Мощность
55 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х10х6
Вес, г.
500

Описание товара Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С)

Нет ничего невозможного для создания прически профессионального уровня. Повседневные, вечерние, праздничные и даже свадебные укладки можно сделать с помощью устройства. После работы с ним волосы остаются здоровыми и блестящими благодаря щадящему режиму воздействия. Выпрямитель Starwind выполнен в довольно экзотическом цвете «шампань», является милой и гламурной вещицей, привлекающей внимание ценительниц прекрасного. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Кончик из термостойкого материала позволяет придерживать устройство рукой и при этом не обжечься. Гладкая поверхность пластин полностью исключает прилипание или цепляние волосков, обеспечивая свободное скольжение.

Отзывы о товаре Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.7
Дополнительные функции
фиксатор для складывания
Индикация
готовности к работе
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
прибор, документация, аксессуары, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°C
Мощность
55 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Нет ничего невозможного для создания прически профессионального уровня. Повседневные, вечерние, праздничные и даже свадебные укладки можно сделать с помощью устройства. После работы с ним волосы остаются здоровыми и блестящими благодаря щадящему режиму воздействия. Выпрямитель Starwind выполнен в довольно экзотическом цвете «шампань», является милой и гламурной вещицей, привлекающей внимание ценительниц прекрасного. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Кончик из термостойкого материала позволяет придерживать устройство рукой и при этом не обжечься. Гладкая поверхность пластин полностью исключает прилипание или цепляние волосков, обеспечивая свободное скольжение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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