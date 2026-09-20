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Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554568
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Описание товара Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С)
Нет ничего невозможного для создания прически профессионального уровня. Повседневные, вечерние, праздничные и даже свадебные укладки можно сделать с помощью устройства. После работы с ним волосы остаются здоровыми и блестящими благодаря щадящему режиму воздействия. Выпрямитель Starwind выполнен в довольно экзотическом цвете «шампань», является милой и гламурной вещицей, привлекающей внимание ценительниц прекрасного. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Кончик из термостойкого материала позволяет придерживать устройство рукой и при этом не обжечься. Гладкая поверхность пластин полностью исключает прилипание или цепляние волосков, обеспечивая свободное скольжение.
Нет ничего невозможного для создания прически профессионального уровня. Повседневные, вечерние, праздничные и даже свадебные укладки можно сделать с помощью устройства. После работы с ним волосы остаются здоровыми и блестящими благодаря щадящему режиму воздействия. Выпрямитель Starwind выполнен в довольно экзотическом цвете «шампань», является милой и гламурной вещицей, привлекающей внимание ценительниц прекрасного. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Кончик из термостойкого материала позволяет придерживать устройство рукой и при этом не обжечься. Гладкая поверхность пластин полностью исключает прилипание или цепляние волосков, обеспечивая свободное скольжение.
Выпрямитель Starwind SHC 7075 55Вт черный/шампань (макс.темп.:200С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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