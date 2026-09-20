Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520008
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х14х11
Вес, г.
850
Описание товара Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE
2 температурных режима 185 град.C и 205 град.C. Готовность к работе за 100 секунд. Покрытие керамика. Автоматическое изменение вращения ролика. Профессиональная система нагревания. Индикатор нагрева. Автоотключение.
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2 температурных режима 185 град.C и 205 град.C. Готовность к работе за 100 секунд. Покрытие керамика. Автоматическое изменение вращения ролика. Профессиональная система нагревания. Индикатор нагрева. Автоотключение.
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