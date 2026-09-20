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Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE купить с доставкой в Москве
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Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE

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Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 1
Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 2
Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 3
Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 1
  • Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 2
  • Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 3
  • Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520008
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Размеры в упаковке, см
31х14х11
Вес, г.
850

Описание товара Щипцы для завивки волос BaByliss 2664PRE

2 температурных режима 185 град.C и 205 град.C. Готовность к работе за 100 секунд. Покрытие керамика. Автоматическое изменение вращения ролика. Профессиональная система нагревания. Индикатор нагрева. Автоотключение.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Описание
2 температурных режима 185 град.C и 205 град.C. Готовность к работе за 100 секунд. Покрытие керамика. Автоматическое изменение вращения ролика. Профессиональная система нагревания. Индикатор нагрева. Автоотключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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