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Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый

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Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 1
Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 2
Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 3
Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 4
Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 5
Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выпрямители
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 1
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 2
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 3
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 4
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 5
  • Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315568
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Выпрямители
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Индикация
нет
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
25 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х4
Вес, г.
371

Описание товара Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый

Яркий и стильный выпрямитель STARWIND SHE5501 выполненный в фиолетовом цвете, обязательно привлечет внимание каждой представительницы прекрасного пола. За счет зауженной формы эта модель очень удобно умещается в ладони. Сетевой шнур крепится к корпусу при помощи поворотного механизма. Благодаря чему он не будет спутываться и мешать вашим движениям во время работы. Небольшая масса, компактные габариты и эргономичная форма выпрямителя превратят процесс укладки в необыкновенное удовольствие. Мощность нагревательного элемента – 35 ватт, а максимальная рабочая температура – 200 градусов. Этого хватит, для того чтобы сделать гладкими и сияющими даже самые непослушные волосы. На рабочие поверхности нанесено керамическое покрытие, которое позволит равномерно прогреть пряди и предотвратит их высушивание и повреждение. Удлиненные пластины позволят захватить большее количество волос, а это даст возможность сэкономить время на укладку. Использование качественных составляющих и материалов, а также наличие защиты от перегрева обеспечивает надежность и безопасность работы, а также длительный эксплуатационный срок.

Отзывы о товаре Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Выпрямители
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Индикация
нет
Максимальная температура нагрева
200 С
Мощность
25 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
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Страна производитель
Китай
Описание
Яркий и стильный выпрямитель STARWIND SHE5501 выполненный в фиолетовом цвете, обязательно привлечет внимание каждой представительницы прекрасного пола. За счет зауженной формы эта модель очень удобно умещается в ладони. Сетевой шнур крепится к корпусу при помощи поворотного механизма. Благодаря чему он не будет спутываться и мешать вашим движениям во время работы. Небольшая масса, компактные габариты и эргономичная форма выпрямителя превратят процесс укладки в необыкновенное удовольствие. Мощность нагревательного элемента – 35 ватт, а максимальная рабочая температура – 200 градусов. Этого хватит, для того чтобы сделать гладкими и сияющими даже самые непослушные волосы. На рабочие поверхности нанесено керамическое покрытие, которое позволит равномерно прогреть пряди и предотвратит их высушивание и повреждение. Удлиненные пластины позволят захватить большее количество волос, а это даст возможность сэкономить время на укладку. Использование качественных составляющих и материалов, а также наличие защиты от перегрева обеспечивает надежность и безопасность работы, а также длительный эксплуатационный срок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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