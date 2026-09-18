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Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм купить с доставкой в Москве
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Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм

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Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 1
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 2
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 3
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 4
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 5
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 6
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 7
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 8
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 9
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 10
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 11
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 12
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 13
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 14
Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 1
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 2
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 3
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 4
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 5
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 6
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 7
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 8
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 9
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 10
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 11
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 12
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 13
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 14
  • Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315267
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Размеры в упаковке, см
21х14х6
Вес, г.
400

Описание товара Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм

Подходит для стрижки бороды, усов, волос на теле. 3 в 1: бритье, подравнивание, четкий контур. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь. 3 сменных гребня: 1, 3, 5 мм. Минимальная длина стрижки 0,1 мм. 120 минут работы от аккумулятора. Возможность зарядки от USB. 1,5 часа для полного заряда. Li-ion батарея. Технология влагозащиты IPX5 WaterProof. Возможность бритья в душе. Сухое и влажное бритье. Сумочка для хранения. Щеточка для чистки. Масло для ухода.

Отзывы о товаре Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Описание
Подходит для стрижки бороды, усов, волос на теле. 3 в 1: бритье, подравнивание, четкий контур. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь. 3 сменных гребня: 1, 3, 5 мм. Минимальная длина стрижки 0,1 мм. 120 минут работы от аккумулятора. Возможность зарядки от USB. 1,5 часа для полного заряда. Li-ion батарея. Технология влагозащиты IPX5 WaterProof. Возможность бритья в душе. Сухое и влажное бритье. Сумочка для хранения. Щеточка для чистки. Масло для ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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