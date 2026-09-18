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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314017
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Описание товара Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый
Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.
Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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